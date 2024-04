Dopo una travagliata odissea partono i lavori alla casa popolare di Sant'Antonio ad Agnone

Sui social il sindaco di Agnone e presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia, aggiorna i cittadini su alcuni lavori in corso presso il centro agnonese

“ È stato dato il via all'intervento di ristrutturazione del fabbricato di proprietà dello IACP in via Cavour, un passo significativo che promette di arricchire il centro storico con un nuovo e suggestivo scorcio. Questo successo è il risultato di un impegno prolungato da parte dell'amministrazione comunale, che ha lavorato instancabilmente per avviare i lavori.” Afferma Saia e continua: “Prosegue, intanto, anche la costruzione del nuovo palazzetto dello sport. Posizionati nei giorni scorsi i pannelli in legno. All’ingresso di Agnone, su disposizione dell’amministrazione provinciale, sono stati installati nuovi guard rail.”

E conclude: Inoltre, ieri è stato siglato, in collaborazione con il presidente Roberti, il disciplinare di concessione del finanziamento per l'intervento "SpazioScuola". Con un fondo di circa 80mila euro, si procederà alla riqualificazione della villa nelle vicinanze del polo scolastico di Maiella, creando così un nuovo spazio curato e moderno dove i ragazzi potranno giocare e crescere in un ambiente stimolante e accogliente. “Questi progetti testimoniano l'impegno costante delle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio di Agnone, guardando al futuro con fiducia e determinazione.”