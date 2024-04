Agnone rossobruna: Toscano ( Dsp) a Modena in alleanza con Alemanno, incontra l' assessora Gennarelli

Visita a sorpresa ad Agnone del presidente e candidato di Democrazia Sovrana e Popolare Francesco Toscano.

Il suo arrivo nella cittadina altomolisana è compreso in un tour che termina domani a Campobasso in piazza Vittorio Emanuele.

Obiettivo la raccolta firme per le elezioni europee dell' 8 e 9 giugno.

Se in Molise non si raggiungerà un numero pari a 1500 firme la lista che fa capo a Toscano stesso e a Marco Rizzo rischia di non presentare le candidature in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Importantissimo quindi il passaggio molisano nonostante tra i 18 nomi sul modulo di raccolta firme non risulta nessun candidato nato e cresciuto nella nostra regione.

Ad attenderlo ad Agnone l' assessora al bilancio Amalia Gennarelli. Un selfie che arriva in un momento critico per l' amministrazione eletta con il nome di Nuovo Sogno Agnonese.

Come non bastassero le dichiarazioni del Pd locale di questi giorni, che hanno ammesso di aver governato con alcuni amministratori di appartenenza di Fratelli d' Italia, ora all' amministrazione Saia possiamo aggiungere anche il passaggio in rossobruno.

Si perché proprio Marco Rizzo, deus ex machina di Dsp, proprio a Modena ha appoggiato la candidatura di Daniele Giovanardi ( gemello del più famoso Carlo) insieme a Gianni Alemanno, che in quanto ad appartenenza alla destra farebbe impallidire anche Giorgia Meloni. https://www.repubblica.it/politica/2023/11/14/news/alemanno_nuovo_partito_forum_indipendenza_moni_ovadia_marco_rizzo-420318883/

Ci chiediamo se l' assessora Gennarelli fosse a conoscenza di questi importanti retroscena che riguardano Dsp.

Partito politico che basa i suoi principali valori sui no ai vaccini Covid, no Nato, no euro.