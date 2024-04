Addio al Prof. Giuseppe Caranci, Presidente Storico della Provincia. Ricci: Un erede di impegno e lungimiranza

Con il prof. Giuseppe Caranci se ne va uno storico Presidente della Provincia, ente che guidò per molti anni con impegno, serietà e lungimiranza, lasciando un segno indelebile di cui ho avuto chiara percezione in questi anni sia nelle opere sia nei ricordi affezionati di tanti collaboratori e amministratori che con lui hanno condiviso quegli anni. E ancora di recente , quando ho avuto modo di sentirlo, direttamente o tramite sua figlia, l'amica Carla, Sindaco di Castelpizzuto, era capace di trasmettere un grande entusiasmo e amore per l'ente Provincia. Rivolgo sentitamente le mie condoglianze di cuore alla famiglia.

Alfredo Ricci