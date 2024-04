Sospesa la licenza ad un esercizio pubblico di Fornelli: Violenta rissa durante le festivitÃ  pasquali

Isernia 15 aprile 2024

Il Questore di Isernia ha disposto, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione della licenza, per la durata di 5 giorni, del pub di Fornelli (IS) dove nella serata di Sabato Santo, 30 marzo u.s., si è verificata una violenta rissa che ha visto coinvolte 4 persone con il ferimento di una di esse per lesioni da arma da taglio.

Le immediate indagini della Squadra Mobile della Questura di Isernia consentivano di identificare i 4 partecipanti alla rissa e di deferirli alla locale Procura della Repubblica.

Il fatto, avvenuto nel pieno delle festività pasquali, ha destato particolare allarme sociale nella piccola comunità e nei paesi limitrofi.

Il provvedimento, adottato a seguito di attività istruttoria avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stato eseguito questa mattina da personale della Questura di Isernia.

