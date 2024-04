Addio a Vitale Cerimele, Imprenditore e Patron dell'Olympia Agnonese: Commemorato con affetto e riconoscenza

Muore l'imprenditore ingegnere Vitale Cerimele.

Di origine agnonese, non ha mai dimenticato il suo paese dove tornava spesso. Molto conosciuto nell'ambiente del calcio, è stato il patron della squadra di calcio cittadino l'Olympia Agnonese per due stagioni calcistiche, 1991-1992 e 1992-1993

Capitano unico della società sportiva, gestita come un'azienda, tutto veniva scritto e annotato, i pagamenti ai qualificati calciatori da lui ingaggiati, puntuali e precisi. Chi non rispettava le regole, come in tutte le aziende private, gli veniva recapitata la lettera di fine rapporto.

La squadra nelle sue mani fece un salto di qualità fino a sfiorare la promozione in Serie D. Oggi lo ha ricordato il Dott. Mauro Marinelli, dirigente della polisportiva (guarda l'intervista) con grande affetto e gratitudine per i suoi insegnamenti e per l'eredità lasciata al calcio agnonese: rispetto dei ruoli e delle regole, riconoscimento dei meriti per chi si impegna, rispetto tra le persone. Oggi il presidente della polisportiva Mario Russo e Mauro Marinelli hanno voluto, a nome di tutta la società, omaggiare la salma presso il cimitero di Agnone con un mazzo di fiori e una maglia granata. Il gesto ha commosso i familiari ai quali la comunità agnonese porge le sentite condoglianze.