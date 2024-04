Politiche sociali: il comune di Agnone approva contributo di legna da ardere per nuclei familiari bisognosi

Il Consiglio Comunale di Agnone ha preso atto delle richieste protocollate ai numeri 3683 e 3706 del 14/03/2024, riguardanti la concessione di legna da ardere a famiglie in difficoltà economica. Dopo un'approfondita discussione, si è deciso di erogare, a titolo gratuito, 30 quintali di legna da ardere per ciascuna delle richieste protocollate. Questa decisione mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie che versano in difficoltà economica e che hanno espresso la necessità di assistenza per il riscaldamento domestico.

Le spese relative alla fornitura della legna da ardere saranno imputate al capitolo 2000, dedicato agli interventi nel campo della sicurezza sociale. La deliberazione è stata adottata con votazione unanime, evidenziando l'importanza e l'urgenza della questione. In conformità con l'art. 134-4 comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, la decisione è stata considerata immediatamente eseguibile.

La decisione del Consiglio Comunale si basa sulle relazioni sociali fornite dal Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale di Agnone. Queste relazioni hanno evidenziato le condizioni economiche e familiari disagiate dei richiedenti, già seguiti dal Servizio Sociale Professionale.