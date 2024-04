Castel del Giudice presenta il "Piano Integrato delle Azioni per il Centro di (ri)Generazione"

Sabato 20 Aprile 2024, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Castel del Giudice (IS), situata in Piazza Marconi, si terrà una conferenza pubblica di presentazione del "Piano Integrato delle Azioni Strutturali ed Infrastrutturali del Centro di (ri)Generazione". Questo piano è parte delle attività del progetto di sviluppo dell'area interna molisana "Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell'Appennino", che ha ottenuto il finanziamento tramite il Bando Borghi.

All'evento interverranno diverse figure di rilievo:

Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice;

Rosita Levrieri, progettista e responsabile dell'"Ufficio unico di progetto del Centro di (ri)Generazione", con il ruolo di coordinamento e coprogettazione strutturale e infrastrutturale;

Letizia Bindi (Unimol), per discutere dei patrimoni bioculturali, delle attività immateriali e creative, e dell'inclusività sociale;

Loris Servillo (Politecnico di Torino), che fornirà consulenza specialistica nella progettazione urbanistica;

Antonio De Rossi (Politecnico di Torino), responsabile della consulenza specialistica per la progettazione architettonica degli interventi strutturali e infrastrutturali.

Questo incontro sarà un'importante occasione per presentare alla comunità di Castel del Giudice e agli stakeholder coinvolti nel progetto le strategie e le azioni pianificate per il recupero e lo sviluppo sostenibile del Centro di (ri)Generazione. La partecipazione attiva di esperti e professionisti del settore garantirà un approccio completo e integrato per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità offerte dalla rigenerazione urbana dell'area.