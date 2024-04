Oculista Maria Cristina Savastano, ospite su Rai 3: Consigli preziosi per proteggere gli occhi dal sole

La dottoressa Maria Cristina Savastano, oculista e ricercatrice presso la Fondazione Agostino Gemelli di Roma, ha condiviso preziosi consigli stamattina nel programma "ELISIR" di Rai 3. Originaria di Agnone, moglie del già sindaco Lorenzo Marcovecchio, la dottoressa Savastano è stata ospite di questo spazio dedicato alla medicina per affrontare un tema di grande importanza: "Come proteggere i nostri occhi dal sole?". Durante la trasmissione, ha offerto approfondimenti e suggerimenti utili per preservare la salute visiva durante l'esposizione ai raggi solari. I suoi consigli sono stati accolti con apprezzamento e interesse, e molti spettatori si impegnano a seguirli attentamente per migliorare la protezione dei propri occhi.

Complimenti e grazie alla dottoressa Savastano, attesa ad Agnone con la sua famiglia per le vacanze estive.