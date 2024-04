25 Aprile: diverse le iniziative dell'Anpi in Molise

Diverse le iniziative in Molise promosse dall'Anpi in occasione della ricorrenza del 25 Aprile.

In collaborazione con il Comune di Campobasso e la Cgil Molise, l'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia ha organizzato una passeggiata storica nella toponomastica resistenziale cittadina.

Il via alle 9.30 da 'Casa Tucci' in via Monsignor Bologna.

Alle 17.30 a Ururi (Campobasso) ci sarà la posa della 'Pietra d'inciampo' in memoria di Giovanni Iannacci, deportato nel 1943 a Muhlberg (Germania). Dalle 11 alle 17 al parco comunale di Termoli (Campobasso), Festa della Liberazione con musica, laboratori per bambini e piantumazione degli 'Alberi della Resistenza'.