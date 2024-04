Doppio incendio a Campobasso: cause al vaglio degli inquirenti

Doppio incendio a Campobasso: Vigili del Fuoco e Polizia sulle tracce dei responsabili

Questa notte, intorno alle 2:30, Campobasso è stata teatro di un doppio incendio che ha messo in allarme le autorità locali. I due roghi sono divampati contemporaneamente, uno tra Piazza Vittorio Emanuele e viale Elena, mentre l'altro si è sviluppato lungo Corso Bucci. Fortunatamente, grazie all'intervento rapido di una squadra dei Vigili del Fuoco, supportata da due mezzi, le fiamme sono state domate prontamente, evitando conseguenze più gravi.

Le aree coinvolte sono state delimitate e messe in sicurezza, con l'intervento anche di una volante del 113 per garantire la sicurezza del luogo. Al momento, le cause di entrambi gli eventi sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.