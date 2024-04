Poggio Sannita/ Protesta del Comitato "LA VOCE DEL CITTADINO" per la mancata celebrazione del 25 Aprile

Nel piccolo comune di Poggio Sannita, il 25 Aprile , Anniversario della liberazione d'Italia, è passato inosservato, senza cerimonie commemorative o deposizioni di corone d'alloro ai monumenti ai caduti. Questa decisione dell'amministrazione suscita il risentimento del presidente del nuovo comitato cittadino "La Voce del Cittadino", Orazio Amelio La Rocca che esprime il suo dissenso in un comunicato:

"Spegnere il 25 Aprile, ridimensionarlo, oscurarlo, sgonfiarlo. Si potrebbe leggere sotto quest'ottica la decisione da parte della nostra amministrazione di non celebrare la festa della Liberazione. Anche questa volta i nostri amministratori si sono resi protagonisti di un fatto molto grave nel non commemorare il 25 Aprile. Nessuna cerimonia, nessuna deposizione di corona di alloro in nessuno dei due monumenti ai caduti. Un'altra brutta pagina per il nostro piccolo comune e l'ennesima offesa alla storia e alla memoria. La cosa non è passata inosservata agli occhi dei cittadini poggesi che sono rimasti basiti dall'ennesimo atteggiamento indecente avuto dai propri amministratori. Vediamo quale scusa trova il sindaco Orlando questa volta per giustificare l'ennesima figuraccia che lo ha visto protagonista, così come ha fatto in occasione dell'inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre quando ha incolpato l'Associazione Nazionale Artiglieri di essere l'unica responsabile per quanto riguarda l'incisione sulla stele del nuovo monumento della dicitura " CAMICIA NERA “ riferita ad un miliare poggese caduto in guerra. Aspettiamo curiosi le giustificazioni del sindaco Orlando e di tutta l'amministrazione comunale.”

Orazio Amelio La Rocca presidente del nuovo comitato cittadino " LA VOCE DEL CITTADINO "