Open day Reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. â€˜Venezialeâ€™ di Isernia

La maternità è un mondo da scoprire e da vivere nella sua essenza. Avvicinarsi al parto con consapevolezza diventa sempre più indispensabile per la donna, e non solo.

Numerosi gli aspetti da tenere in considerazione ed è per questo che il team di Ostetricia e Ginecologia del ‘Veneziale’ di Isernia ha deciso di accogliere le future mamme con un ricco programma.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 il Reparto del nosocomio pentro aprirà le porte per parlare di dolore del travaglio e di come controllarlo con la somministrazione di protossido d’azoto e metodi naturali, per consentire alle mamme e a coloro che lo diventeranno di chiacchierare tra loro raccontando la propria esperienza, per soffermarsi sul calco della placenta quale ricordo indelebile dell’organo della vita. Inoltre, spazio all’iniziativa ‘colora con la tua famiglia il pancione e portaci una foto’ e ad un laboratorio dedicato ai bambini per preparare un regalo alla mamma. Infine, contornare il pomeriggio la mostra di una fotografa specializzata in scatti di maternità e bambini.