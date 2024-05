Addio a Pierino Campana: Paglione, Sindaco di Capracotta celebra la vita e l'amicizia con Papa Francesco

Pierino Campana, un figlio di Capracotta che ha trovato la sua strada di successo lontano dalle montagne del Molise, è ora oggetto di ricordi affettuosi e di un orgoglio condiviso dalla sua comunità di origine. La sua storia rappresenta un classico racconto di emigrazione e di realizzazione personale, ma con un tocco distintivo: l'amicizia con Jorge Maria Bergoglio, destinato a diventare Papa Francesco.

Il sindaco di Capracotta Candido Paglione in una comunicazione sui social media racconta con orgoglio la vita del compianto compaesano

"Qualche giorno fa è venuto a mancare in Argentina Pierino Campana, un figlio della nostra terra che – come tanti - ha dovuto cercare fortuna altrove. E di “fortuna” Pierino ne aveva fatta tanta, non certo grazie al caso ma al suo impegno e alle sue capacità. Era diventato un grande imprenditore e gestiva una fabbrica di costumi da bagno.

Ma, oltre che per le sue capacità, Pierino era divenuto famoso per una circostanza molto particolare: era – infatti - amico stretto di colui che sarebbe diventato poi Papa Francesco, cioè Jorge Maria Bergoglio. Un’amicizia nata negli anni ’50 a Buenos Aires e durata nel tempo, anche dopo l’elezione a Pontefice di Padre Bergoglio. Una vicenda molto particolare che lo stesso Pierino ha ricordato in un’intervista rilasciata ad un noto sito, in occasione del 78esimo compleanno del Papa.

Un articolo da leggere ( https://www.lettera43.it/pierino-campana-il-mio-amico... che fin dall’attacco rende perfettamente l’idea del tipo di legame esistente tra i due amici: “A Buenos Aires qualcuno li ricorda ancora. Negli Anni 50-60 quelli che si vedevano spesso passeggiare nei barrios della città erano due 20enni pieni di vita e pronti a tutto. Stavano sempre insieme, Pierino Campana e Jorge Mario Bergoglio. Uno era partito dal Molise per sbarcare in Argentina. L’altro nel Paese sudamericano ci era nato, ma era pur sempre il figlio di emigranti e frequentava la comunità italiana di Baires..”.

La comunità di Capracotta si stringe intorno alla famiglia dell’amato Pierino, ricordando il suo impegno, le sue capacità. E - perché no – anche le sue “scorribande” giovanili col futuro Papa."