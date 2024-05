172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il Questore incontra gli alunni che hanno partecipato alla cerimonia

Nella mattinata di ieri, il Questore Davide della Cioppa si è recato presso gli Istituti Comprensivi Statali “Giovanni XXIII” e “San Giovanni Bosco” di Isernia per consegnare una targa ricordo in segno di ringraziamento agli alunni che hanno partecipato alla cerimonia per il 172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

La cerimonia, che si è svolta con grande successo il 10 aprile scorso, era stata aperta con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte di un coro di alunni dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco e si era conclusa con l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, nel 2023 vincitrice del concorso internazionale “Global Education Festival” di Sanremo.

L’obiettivo della Polizia di Stato continua ad essere quello di avvicinarsi sempre più ai giovani studenti consapevole che alla delicata opera di formazione e crescita dei piccoli cittadini devono cooperare tutte le istituzioni.

