Tragedia sulla fondovalle Sangro: morto in un incidente stradale un motociclista di 51 anni

Tragico incidente avvenuto lungo la statale 652, nota come fondovalle Sangro, nel territorio del Comune di Bomba, provincia di Chieti. Un uomo di 51 anni, Pierdonato Di Fulvio, residente ad Archi, Chieti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Di Fulvio, farmacista di professione, stava facendo ritorno a casa alla guida della sua moto Triumph 600, quando, in circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva lungo la strada. Nonostante indossasse il casco, l'uomo è stato sbalzato dalla moto e è violentemente entrato in collisione con il guardrail, mentre il suo veicolo ha proseguito la corsa per circa 50 metri.

I conducenti delle auto che si sono trovati nei pressi dell'incidente hanno prontamente fermato le loro vetture per prestare soccorso e hanno allertato immediatamente i soccorsi tramite il numero di emergenza 118. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi, per Pierdonato Di Fulvio non c'è stato nulla da fare.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri di Castiglione Messer Marino e di Villa Santa Maria, sotto il coordinamento del capitano Alfonso Venturi della Compagnia di Atessa, stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si ipotizza che le cause possano essere legate all'alta velocità o a un improvviso malore occorso al conducente.