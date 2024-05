Privatizzazione di Poste Italiane, la preoccupazione della Cisl Slp: “Sportelli e servizi a rischio nei paesi più piccoli”

Campobasso,14 maggio 2024

In risposta al processo di privatizzazione di Poste Italiane, le organizzazioni sindacali di categoria hanno avviato una serie di assemblee per coinvolgere attivamente i lavoratori e discutere le implicazioni di tale manovra. Questa mattina, i rappresentanti sindacali hanno richiesto un incontro urgente con il Prefetto di Campobasso per esprimere la loro contrarietà al processo di privatizzazione, evidenziando le preoccupazioni relative alle possibili ricadute occupazionali e agli effetti negativi per i cittadini.

La mobilitazione segue la delibera unanime del Consiglio Regionale che incarica il Governatore Roberti di opporsi alle privatizzazioni nel contesto del Consiglio Stato Regione. Tale posizione è stata rafforzata dal sostegno dell'ANCI Molise, che rappresenta i 136 comuni della regione, dimostrando un fronte unito a tutela dei lavoratori e dei servizi essenziali per la comunità.

Le organizzazioni sindacali, riconoscendo l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo, mirano ora a coinvolgere la Prefettura Regionale e a informare i lavoratori, con delle assemblee, sulle prossime azioni da intraprendere. L'obiettivo è quello di decidere collettivamente il percorso più adeguato per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Per maggiori informazioni, contattare: il Segretario della CISL Molise Antonio D'Alessandro 3282642482