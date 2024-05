Tragedia di Diana: L'abbandono sociale e l'inesistente rete di solidarietÃ 

Il caso della donna che ha lasciato morire la sua bambina per averla lasciata sola per sei lunghi giorni, abbandonata in un lettino con due biberon di latte, fa orrore. Condannata all'ergastolo, questa madre, sola e costretta alla prostituzione per sopravvivere, ha gettato luce su una realtà distorta, dove la disperazione si intreccia con l'abbandono sociale.

La bambina era stata partorita in casa, da sola, non era registrata all'anagrafe, non era vaccinata, non era battezzata, non frequentava l'asilo nido, non aveva un pediatra di riferimento, in pratica per la società era invisibile.

Il caso di Diana, così tristemente ignorata dalla società, solleva domande scomode su dove fossero i pilastri di supporto di questa donna e di sua figlia. La madre, la sorella, i vicini di casa: nessuno si è accorto della sofferenza di questa piccola vita? E cosa dire dei servizi sociali, dell'assistenza statale che dovrebbe proteggere i più vulnerabili? La mancanza di registrazione all'anagrafe, l'assenza di cure mediche e l'isolamento totale da qualsiasi forma di assistenza delineano un quadro desolante di fallimento collettivo.