Il comitato delle contrade Rigaini e Montagna riporta in vita la storica Fontana Griciappa: una nuova oasi di freschezza e storia

Il comitato delle contrade di Agnone, Rigaini e Montagna, si è adoperato per ripristinare la fontana storica di Fonte Griciappa, che eroga acqua sorgiva. La manutenzione della fontana è di competenza dell'Ente Provincia, ma la fontana ormai da lungo tempo versava nel degrado assoluto. Era diventata un raccoglitore scarsamente igienico di rifiuti, rivestita da un folto mantello di muschio e infestata dagli insetti. Era quasi totalmente circondata da erbacce infestanti e non assolveva più al compito storico di dissetare i passanti. Il fatto che un gruppo di volontari abbia preso l'iniziativa di prendersi cura di questo importante patrimonio locale è davvero ammirevole.

Armati di buona volontà e di braccia robuste per la pulizia, è tornata ad essere una piccola gradevole area di sosta per i tanti viaggiatori che si fermano a dissetarsi e per un po' di frescura.

Speriamo che ora la fontana riceva l'attenzione e il rispetto che merita da parte dei residenti e dei visitatori. Mantenere vivo il ricordo delle tradizioni locali e delle pratiche culturali è fondamentale per preservare l'identità di una comunità. Che sia un luogo di incontro e di ristoro per i pastori, come lo era in passato, o un punto di sosta per i viaggiatori di oggi, la "Fonte Griciappa" ora può continuare a svolgere il suo ruolo nel tessuto sociale della zona.

Speriamo che questo esempio di impegno civico ispiri anche altre comunità a prendersi cura dei loro beni comuni e a promuovere il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio territorio.