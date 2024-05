Cultura-Esplorando i Confini dell'anima: "Pio IX un Papa da riscoprire" e "Il caso Mortara"

Anche per il 2024, continua la collaborazione del Cento Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" con il Progetto Culturale della Diocesi di Trivento, diretto da don Settimio Luciano. Il percorso di quest'anno, intitolato "Confini", è contraddistinto da: "questioni di confine, di relazioni con mondi differenti che chiedono accoglienza, ascolto e confronto rispettoso riguardante l' amicizia con il mondo ebraico, con l' Islam e la questione della laicità delle istituzioni e una meditazione sui confini dell'anima e sulla relazione fra mistica e filosofia, confini culturali, socio - politici e di relazione con l' infinito".

Si inizia con il primo degli eventi del Progetto, previsti per Agnone, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 17.30 , nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, con due conferenze: "Pio IX: un Papa da riscoprire" relazionata dal prof.Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Spadolini e "Il caso Mortara e l'importanza per il dialogo ebraico - cristiano" relatore il prof. Marco Cassuto Morselli, Presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico - Cristiane. A moderare è il Gen.Roberto Grivet Fetà, già docente di Storia dell'Accademia Militare di Modena. Fa gli onori di casa per il Centro Studi Alto Molise Armando Sammartino. I RELATORI Cosimo Ceccuti è nato a Firenze il 9 giugno 1944.

Si è laureato in Scienze politiche e sociali presso la «Cesare Alfieri» di Firenze nel giugno 1969, ottenendo il riconoscimento della medaglia d'oro quale miglior laureato della facoltà. La tesi di laurea, discussa in Storia contemporanea con Giovanni Spadolini, aveva come tema Il Concilio ecumenico Vaticano I nella stampa italiana. La tesi fu pubblicata nel centesimo anniversario della Breccia di porta Pia.

Ceccuti ha poi intrapreso l'attività universitaria di insegnamento, studi e ricerche presso la stessa facoltà fiorentina, dalla quale dal 1969 a oggi non si è mai trasferito, oltre a essere membro del Dipartimento di studi dello Stato. Dal 1980 a oggi ha la cattedra di Storia del Risorgimento e tiene il corso di Storia del giornalismo. Oltre alla pubblicazione di numerose opere scientifiche, collabora con autorevoli riviste storiche quali «Storia contemporanea», «Rassegna storica del Risorgimento» e «Rassegna storica toscana».

Da trent'anni collabora alla pagina culturale de «La Nazione» e del «Resto del Carlino». Ha pubblicato, tra gli altri: Il Concilio Vaticano I nella stampa italiana (1970), Un editore del Risorgimento: Felice le Monnier (1974), Il Risorgimento italiano (1977), Immagini nelle parole: Ugo Ojetti (1978), Un quotidiano ieri e oggi (1978), Carteggio D'Annunzio-Ojetti (1979), Piero Fossi la lotta per la libertà (1980), Mussolini nel giudizio dei primi antifascisti: 1921-1925 (1983), La casa editrice Le Monnier dal Risorgimento alla Repubblica: 1837-1987 (1987).

Ha collaborato ai volumi Il Senato italiano nelle tre capitali (1988) e I Presidenti del Senato (1989). Nel 1992 ha pubblicato la biografia di Giovanni Spadolini. Inoltre ha curato l'introduzione dei discorsi parlamentari di Ferruccio Parri (1990), Giovanni Conti (1991), Pasquale Villari (1992) e di Giuseppe Paratore (1994), editi dal Servizio Studi del Senato della Repubblica, e di Giovanni Spadolini nel 2003. Nel 1996 è uscita la sua biografia dedicata a Girolamo Savonarola.

Ha inoltre curato l'edizione di importanti opere postume di Giovanni Spadolini, tra cui i quattro volumi della Bibliografia degli scritti di Giovanni Spadolini. Per volontà testamentaria dell'onorevole, Ceccuti è coordinatore culturale e presidente della Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, oltre che direttore della rivista «Nuova Antologia». Il 12 dicembre 1986, motu proprio, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga lo ha insignito del titolo di Commendatore della Repubblica per meriti culturali.( leonardolibri.com) Marco Cassuto Morselli (Roma 1954) ha studiato Filosofia all'Università di Roma "La Sapienza", alla Pontificia Università Gregoriana e alla Hebrew University di Gerusalemme.

Ha insegnato Filosofia ebraica e Storia dell'ebraismo presso il Corso di laurea in studi ebraici del "Collegio Rabbinico Italiano" (Roma). Ha curato le edizioni di opere di Elia Benamozegh, Jules Isaac, André Chouraqui, Cecil Roth, Aimé Pallière, Moshe Idel, Jiri Langer e Barukh Spinoza. È autore de I passi del Messia. Per una teologia ebraica del cristianesimo (Marietti 2007).

Insieme a Gabriella Maestri ha curato la Didachè (Marietti 2009), la Lettera di Giacomo (Marietti 2011) e la Lettera agli Ebrei, «Convivium Assisiense», (2013).Ha, inoltre, curato Il «Memoriale» di Edgardo Mortara, La Bibbia dell'amicizia. Brani dei Neviim/Profeti commentati da ebrei e cristiani.

È Presidente dell'Amicizia ebraico-cristiana di Roma.( instevere.org)