Prefettura: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Disciplina del “silenzio elettorale”.

Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Disciplina del “silenzio elettorale”. Si fa riferimento alla pregressa corrispondenza, concernente le consultazioni elettorali in oggetto indicate. Al riguardo, si richiama la diretta attenzione delle SS.LL. sui principali adempimenti in materia di propaganda elettorale già rappresentati nella circolare di questa Prefettura in data 2 maggio scorso, prot. n. 27769, che si allega in copia per pronta consultazione, e di quanto, in particolare, di seguito precisato: /vt ai sensi dell’art. 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda; ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), del Decreto-Legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell’apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello di domenica; il cosiddetto “silenzio elettorale” scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati 1 comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.