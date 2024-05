Asrem: quattro medici di Urologia vincono il concorso ma rinunciano all'assunzione

Hanno partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo indeterminato, ma dopo l'approvazione della graduatoria e la convocazione per procedere all'assunzione nessuno si è presentato.

L'ennesimo episodio riguarda quattro medici di Urologia, uno specializzato e tre specializzandi, che all'ultimo momento hanno deciso di rinunciare a un posto di lavoro.

Situazione non nuova per la Sanità pubblica molisana alle prese, suo malgrado, con casi simili.