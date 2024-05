Elezioni 8 e 9 giugno 2024: Agevolazioni per i viaggi degli elettori

I residenti in Italia possono ottenere, fatti salvi i minimi tariffari, le seguenti riduzioni:

del 70% del prezzo Base dei biglietti per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette;

dei biglietti per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette; del 60% sui biglietti per treni Regionali.

Le riduzioni sono applicabili solo per viaggi di andata e ritorno, per la seconda classe e per il livello di servizio Standard. Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

Per i residenti all'estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).



I biglietti possono essere acquistati presso Biglietterie, Agenzie di viaggio abilitate, sito e App Trenitalia (selezionando vedi altre offerte dopo aver scelto il treno di interesse), in base alle seguenti modalità per usufruire delle agevolazioni.