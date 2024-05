SanitÃ : ok a Documento di riorganizzazione rete ospedaliera. Per Agnone previsti 23 posti letto

Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha approvato il Documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, dell'emergenza e della patologie tempo-dipendenti. Il Molise è in Piano di rientro dal disavanzo sanitario da marzo 2007 e dal 2009 in regime commissariale. Il documento fa riferimento all'obiettivo richiamato nel Programma operativo 2023-2025 che è quello di riorganizzare la rete ospedaliera proseguendo il percorso di adeguamento dell'offerta agli standard previsti dal Dm 70/2015 (Decreto Balduzzi) e "prevedendo soluzioni per il superamento di specifiche criticità dell'assetto attuale legate alla distribuzione territoriale dei punti offerta".

L'efficacia del provvedimento è subordinata al parere dei Tavoli ministeriali (Economia e Salute) di verifica.

La rete ospedaliera pubblica della regione Molise è stata riorganizzata seguendo il modello Hub e Spoke per ottimizzare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari.

Hub: Il principale ospedale della rete è il P.O. Cardarelli di Campobasso. Nonostante sia classificato come DEA di 1° livello, è il più grande ospedale pubblico della regione. La sua posizione centrale lo rende facilmente raggiungibile da tutta la regione, fungendo così da Hub.

Spoke: Gli ospedali di base, denominati Spoke, sono situati a Termoli e Isernia. Questi presidi ospedalieri servono da punti di riferimento per le cure di base.

Agnone: Il P.O. di Agnone è stato classificato come presidio di area disagiata a causa della complessa orografia della zona e della distanza dagli altri ospedali. Il piano operativo sanitario 2023-2025 prevede per Agnone 23 posti letto, suddivisi tra medicina interna (7), pneumologia (4) e reumatologia (3). lungo degenza(3) Day Hospital (3), day surgery (3) .Sono previste unità organizzative complesse((1) e semplici per ciascuna disciplina(2). Inoltre è previsto un laboratorio analisi, e letti per emodialisi(8). Previsto un pronto Soccorso e servizio ambulanza del 118.

Larino: L'ex Ospedale "G. Vietri" di Larino, integrato nella rete territoriale con una Casa e un Ospedale di Comunità e una RSA di 20 posti letto, verrà potenziato per la riabilitazione. Qui verranno accorpati i 24 posti letto di riabilitazione ospedaliera presenti negli altri presidi regionali per razionalizzare ed efficientare la spesa sanitaria.

Venafro: Nell'ex Ospedale "SS. Rosario" di Venafro, che fa parte della rete territoriale con una Casa e un Ospedale di Comunità, verranno accorpati i 53 posti letto di Lungodegenza presenti nella regione. Questi posti letto diventeranno un'espansione del Presidio "F. Veneziale" di Isernia, migliorando la gestione della disciplina.

Strutture Private Accreditate: La rete ospedaliera pubblica sarà completata dalle strutture private accreditate, inclusi i due grandi erogatori privati: l'IRCCS Neuromed e il Responsible Research Hospital. Quest'ultimo è l'unica struttura regionale a offrire servizi di radioterapia.