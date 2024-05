Incidente stradale a Villa Santa Maria: Un uomo di 56 Anni residente ad Agnone, gravemente ferito

Un uomo di 56 anni, originario di Atessa e residente ad Agnone, è rimasto gravemente ferito stamane in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.40 nel centro abitato di Villa S Maria, in via Sopra gli Orti.

L’uomo, percorrendo una semicurva, avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il muro di un'abitazione privata. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ Ospedale di Pescara. Sul Posto per i rilievi i carabinieri di Villa Santa Maria, unitamente ai Militari del Norm della compagnia di Atessa.

Fonte QUI