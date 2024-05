A lezione dal campione mondiale di pasticceria Andrea Restuccia: torte e-commerce all'Alberghiero di Agnone

Presso la scuola Alberghiero di Agnone, si è tenuta una due giorni intensa e impegnativa, culminata in un corso di formazione di eccellenza. Il campione mondiale di pasticceria Andrea Restuccia ha guidato il corso, incentrato sulla lavorazione e conservazione delle torte per il commercio online. L'evento, organizzato dalla Compait Puglia - Molise, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore e degli studenti dell'istituto alberghiero. All' evento presenti il Presidente della Confederazione Puglia-Molise, Ciro Chiazzolino, la referente per la regione Molise, Giorgia Amicone e Gerry il maestro pasticciere agnonese in qualità di probiviro e vice presidente dell'Associazione

Restuccia ha messo a disposizione dei partecipanti le sue avanzate competenze e tecniche innovative nel campo della pasticceria, fornendo un'opportunità unica di apprendimento e crescita professionale. Gli studenti e i professionisti presenti hanno potuto confrontarsi con uno dei massimi esperti del settore, acquisendo nuove abilità e migliorando le loro capacità operative.

Questo corso ha rappresentato un'importante occasione di formazione e aggiornamento, contribuendo a elevare il livello di competenza nel settore della pasticceria e-commerce, un ambito in continua espansione. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento e per l'entusiasmo dimostrato dai partecipanti, auspicando ulteriori iniziative simili in futuro.

L'iniziativa ha non solo fornito preziose conoscenze tecniche, ma ha anche rafforzato il legame tra il mondo professionale e quello accademico, creando sinergie utili per il futuro dei giovani aspiranti pasticceri e per l'intero settore della pasticceria.