CGIL condanna gli insulti sessisti contro Annalisa Lisci, candidata sindaca di "Progetto Tremiti Bene Comune

Condanniamo le parole rivolte alla candidata sindaca delle Tremiti. Sabrina Del Pozzo segretaria confederale CGIL Molise, delegata alle pari opportunità insieme a Elisabetta Brunetti segretaria della Funzione pubblica Molise con stessa delega per la categoria, condannano il gesto e le parole rivolte alla candidata sindaca al comune delle Tremiti, Annalisa Lisci. Lottiamo tutti i giorni per un lavoro sicuro e dignitoso, lottiamo tutti i giorni per il rispetto delle persone e delle donne. Per questo non possiamo restare in silenzio ma dobbiamo condannare e farlo pubblicamente quando persone si permettono di fare violenza, perché di questo si tratta, nei confronti in questo caso di una donna e per di più di un territorio anche vicino al nostro e questo in tutti gli ambiti o settori. Sono esattamente queste le parole che evidenziano come ancora le donne siano considerate meno capaci e meritevoli di rivestire ruoli di un certo tipo e che quindi meritano di essere attaccate con qualsiasi mezzo. Non vogliamo ancora un Paese dove il lavoro e l' impegno delle donne possiedono un minor valore e dove le donne non sono libere. Condanniamo tutte le offese rivolte alla candidata sindaca con la convinzione che al centro devono esserci le idee e le comunità. La capacità di saperle trasformare in bene collettivo attraverso un confronto pulito, rispettoso e trasparente.