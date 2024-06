Pubblicato il Bando per il Sostegno alle Zone Montane della Regione Molise: 3,5 Milioni di Euro la dotazione finanziaria

CAMPOBASSO. L’Assessorato alle Politiche agricole ed agroalimentari della Regione Molise rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 2946 del 30-05-2024, è stato pubblicato il Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento Anno 2024 relativo all’intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.

La dotazione finanziaria del bando è pari a 3,5 milioni di euro.

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana dei comuni di cui alla comunicazione dello stato italiano alla direttiva 75/268 articolo 3, paragrafo 3 e di voler contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli operatori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o specifici. L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), intende compensare le perdite di reddito e/o i minor ricavi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane secondo le specificità regionali. L

’indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e seguendo le disposizioni contenute nell’Istruzione Operativa che saranno fornite da AGEA. La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Ai sensi dell’articolo 1 del DM n. 0207565 del 09 maggio 2024, le domande devono essere presentate e rilasciate sul portale SIAN a far data dall’approvazione del presente bando e non oltre la data del 1 luglio 2024.