A Vastogirardi il 7 giugno l' installazione di uno sportello ATM Postamat di ultima generazione

Un intervento atteso da tempo che consentirà alla cittadinanza di fruire di servizi pubblici accessibili e digitalizzati 24 ore su 24.

Una piacevole notizia per i cittadini di Vastogirardi: venerdì 7 giugno sarà installato in Piazza Vittorio Emanuele n. 1, presso l’Ufficio postale, uno sportello ATM di ultima generazione che semplificherà la vita della cittadinanza consentendo la fruizione di alcuni servizi essenziali in maniera totalmente digitalizzata.

La prima richiesta fatta, dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Luigino Rosato, all’Ufficio Postale Centrale per l’installazione dello sportello ATM Postamat risale al 1° aprile 2020 e in seguito bloccata a causa della pandemia da Covid-19. L’iter è stato successivamente riavviato e venerdì 7 p.v. ci sarà l’installazione, così in tempi brevi la cittadinanza potrà usufruire dello sportello ATM Postamat, disponibile h.24, che permetterà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini postali, informazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

“Un servizio atteso da tanto da parte della comunità – afferma il sindaco di Vastogirardi, Luigino Rosato –. Siamo molto soddisfatti di esserci riusciti. Vastogirardi è anche uno dei primi comuni in Molise ad aver ottenuto l’adeguamento dell’Ufficio postale del capoluogo per il progetto Polis che per il futuro prevede sia l’installazione del totem per la fruizione i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e sia l’installazione di colonnine esterne per la ricarica di veicoli elettrici”.