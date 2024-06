Iss, in Molise quasi due persone su dieci sono obese

Alcune regioni del Sud (Molise, Campania, Basilicata e Puglia) continuano a detenere il primato per quota più alta di persone in eccesso ponderale, sfiorando la metà della popolazione residente.

E' quanto emerge dai dati del sistema di sorveglianza 'Passi' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che raccoglie, attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro prevenzione

A livello nazionale i dati riferiti dagli intervistati 'Passi' nel biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza portano a stimare che 4 adulti su 10 siano in eccesso ponderale: tre in sovrappeso e uno obeso. Dalla mappa regionale emerge, però, che il Molise è al primo posto in Italia per persone in eccesso ponderale (52%) e obese (17,9%), mentre va leggermente meglio per quelle in sovrappeso (34%), media di poco superiore a quella nazionale (32,7%). L'attenzione degli operatori a consigliare di perdere peso alle persone in eccesso ponderale è, invece, la più alta d'Italia.