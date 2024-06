Europee: Aldo Patriciello ottiene 70mila voti, ma la sua elezione dipenderÃ  dalla scelta di Vannacci

Aldo Patriciello, politico molisano, ha ottenuto un grande risultato alle elezioni europee, raccogliendo quasi 70mila voti nella circoscrizione del Sud per la Lega. Nonostante il calo di 13mila voti rispetto al 2019, quando aveva ottenuto 83.546 preferenze con Forza Italia, Patriciello si è posizionato secondo dietro al Generale Vannacci.

Il futuro di Patriciello a Bruxelles dipenderà da due fattori chiave: la decisione di Vannacci sul seggio che intende scegliere per la sua elezione e il calcolo dei resti, che potrebbe assegnare un seggio aggiuntivo alla Lega. Questi elementi saranno determinanti per l'eventuale rielezione di Patriciello per la quinta volta consecutiva al Parlamento Europeo.