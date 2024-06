Abbandono di animali fenomeno in crescita: Tre gattini lasciati in una scatola di cartone davanti la ASL a Isernia

L'abbandono di animali si verifica quando un proprietario lascia un animale domestico senza cure adeguate, senza intenzione di tornare a prendersene cura. Questo può avvenire in molti modi, come lasciare un animale su una strada, in un parco, o addirittura in una casa vuota. Questa mattina ad Isernia tre gattini sono stati abbandonati davanti alla ASL. Sono stati trovati dentro una scatola di cartone che recava una scritta: "Buongiorno, vi lascio tre gattini che sono nati il 1 maggio e già mangiano scatolette". Chi li ha trovati ha allertato le autorità locali competenti.

Affrontare l'abbandono degli animali richiede uno sforzo collettivo da parte della società, delle istituzioni e degli individui per promuovere una cultura di rispetto e cura verso gli animali. Se si trovano animali abbandonati vanno informate le autorità locali, le associazioni animaliste, i veterinari. Sul fenomeno la presidente dell'Associazione animalista “Agape” di Agnone, Anna Maria Chiantese, ha affermato: "E' un fenomeno di grande crudeltà che va subito fermato, attraverso la sensibilizzazione, incoraggiando l'adozione responsabile e un maggiore impegno delle istituzioni".