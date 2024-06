Calcio: il Campobasso Ã¨ campione d'Italia della Serie D

Stagione da incorniciare per il Campobasso calcio che, dopo aver ottenuto la promozione in Lega Pro, ha conquistato anche lo scudetto della serie D: nella finale di ieri allo stadio 'Zecchini' di Grosseto la squadra rossoblù si è imposta per 5-1 sul Trapani, compagine che in questa stagione ha vinto il Girone I e la Coppa Italia.

Per i molisani sono andati a segno Romero (doppietta), Rasi e Di Nardo (doppietta).

Il gol della bandiera per i siciliani lo ha realizzato Kragl su rigore.

Entusiasmo per i numerosi tifosi molisani che hanno raggiunto la Toscana con pullman e auto e grande soddisfazione per la società che dopo aver formalizzato l'iscrizione in Lega Pro si accinge a integrare la rosa di calciatori.