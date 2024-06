Molise Pride 2024: Il comune di Agnone patrocinia l'evento in difesa dei diritti delle persone LGBT+

La Giunta Comunale decide di concedere il patrocinio gratuito all'Associazione Arcigay Molise per una manifestazione in difesa dei diritti delle persone LGBT+, alla sua quarta edizione, e di autorizzare l'uso del logo del Comune di Agnone per l'evento. Questa decisione, motivata dall'importanza e attualità del tema, non comporta oneri per il Comune. La deliberazione è immediatamente eseguibile e tecnicamente regolare.

La deliberazione, approvata all'unanimità, sarà trasmessa al Presidente dell'Associazione. Pubblicazione all'Albo Pretorio comunale è certificata.