PRESIDIO PER NON MORIRE

Ferrovie del Molise : Cittadini , associazioni, sindacati tutti uniti martedì 2 luglio per organizzare la “resistenza”

Si è tenuta la prevista conferenza stampa sulla situazione delle ferrovie molisane indetta dal Movimento Consumatori dalla Filt CGIL l Molise e ANPI.

Fabio Muzio ha ricordato come il taglio delle corse alle 7,45 da Isernia a Roma e quelle delle 19,35 e delle 20,35 da Roma Termini a Isernia s’inserisce nel vasto programma di dismissioni delle tratte ferroviarie e non risponde al vero che l’affluenza ai treni è in calo nonostante che, con i tagli, l’attrattività del trasporto ferroviario diminuisce.

Il progettato nuovo dell’ imminente taglio del servizio, ha affermato Muzio, avrà profonde e negative ripercussioni sulla mobilità regionale e interregionale e pesantemente anche in termini occupazionali diretti (30 posti di lavoro in meno solo tra gli equipaggi ) ma anche indiretti e sull’economia collegata.

Filippo Poleggi, Movimento Consumatori Molise, ha ricordato il più che ventennale impegno dell’associazione per la riforma del trasporto regionale con al centro la valorizzazione di quello su rotaie in particolare, così legato alla qualità della vita quotidiana dei cittadini consumatori utenti ma anche patrimonio strutturale della comunità molisana quasi dimenticato fino a non molti anni addietro .

Oggi dopo anni di impegno ed un lento processo di rinascita con sforzi collettivi di cittadini, associazioni, istituzioni siamo spettatori di un processo di degrado che ci allarma moltissimo, siamo dinanzi a progressive dismissioni e tagli che sono emblematici di un sistema di governo del Molise privo di prospettive. Chi ha indebitato la Regione usa i finanziamenti dello Stato destinati all’erogazione dei servizi ai cittadini per ripianare i debiti che ha provocato.

Cosi la Campobasso-Termoli è chiusa, la Campobasso - Benevento è chiusa , Benevento è il punto più vicino alla linea ad alta velocità , la Carpinone – Castel di Sangro è chiusa, la linea adriatica è interrotta per lavori eterni, sarà completata la dismissione dei treni per Caserta dove ora è ancora possibile accedere all’alta velocità, la Campobasso – Isernia è chiusa, la riapertura ogni anno viene posticipata di altri due anni, riaprirà, forse, non si sa, in qualche modo.

Con un Molise che segna il passo , indebitato per 6oo milioni, il decreto Molise che fa sorridere amaro, mangiandosi i finanziamenti per vivere dove si pensa di andare ? Quali sono i progetti, i programmi per la ripresa, per frenare l’’esodo ?

Ci mobilitiamo perché quello che accade per le ferrovie molisane è emblematico di tutto il complesso.

Per questo chiediamo a tutti i cittadini, sindacati, associazioni , istituzioni di venire martedì 2 luglio alle 18,00 alla riunione per organizzare il presidio permanente dinanzi alla stazione per un cambio di rotta, che si terrà nel giardino del bar del Dopolavoro ferroviario alla stazione di Campobasso. La parola d’ordine è semplice e senza ideologismi

BASTA TAGLI ! RIAPRI LA FERROVIA !

E’ per tutti; anche questa è azione di resistenza, ha detto Loreto Tizzani dell’ ANPI, come quella contro l’autonomia differenziata.

Siccome siamo indignati ma fiduciosi verso la vita, vediamo la lotta anche come condivisione di aspirazioni, speranze, convivialità e quindi non ci facciamo deprimere e chi vuole potrà trattenersi in amicizia per il “ MANGIA E BEVI” che ci viene offerto dalla signora Chiara, gestrice del bar, con appetitosi cibi della cucina di casa, vino bianco e rosso e spaghettata finale per chi vuole al prezzo moderato di €15,00 a persona.

Per questo “ PRESIDIO DI LOTTA E DI PIACERE”

Chi vuole trattenersi, senza obbligo per nessuno, e trascorrere una piacevole serata d’estate in compagnia deve ovviamente prenotarsi con una mail a “ campobasso@movimentoconsumatori.it “ oppure telefonando al 347-3309498,faremo avere due video sull’ultimo mangia e bevi realizzato dal bar: “APPETITOSO”.

PER IL PRESIDENTE ROBERTI

Mentre stavo chiudendo questo comunicato mi ha telefonato l’amico Alessandro Guastaferri per chiedermi i recapiti di alcuni organi d’informazione dicendomi “ Filippo noi martedì a Venafro blocchiamo i treni”. Alessandro è presidente dell’associazione TDDS GUARDIAMO AVANTI! di disabili; lui è pendolare non vedente che ogni giorno si reca con il treno a Roma per lavoro. Lei lo sa che ci sono pendolari invalidi ? Glielo hanno detto i burocrati che vogliono tagliare perché non c’è utenza, dicendo una bugia. Un non vedente che ogni giorno, autonomamente, va in treno lavorare, QUANTO SIAMO ANDATI AVANTI ! VUOLE CANCELLARE QUESTA CONQUISTA!

Faccia una onorevole retromarcia, Presidente: onorevole perché farà la cosa giusta .

Campobasso,27 giugno 2024

Filippo Poleggi, Presidente Movimento Consumatori

Fulvio Muzio, Federazuine Lavoratori Trasporti CGIL

Loreto Tizzani Associazione Naz. Partigiani Italiani