Daniele Cerimele Nuovo Presidente del Rotary Club Agnone - Distretto 2090

Il 27 giugno, il Rotary Club 2090 di Agnone ha celebrato la tradizionale cerimonia del "passaggio del Martelletto". Questo evento segna il passaggio di consegne alla guida del club per l’anno rotariano 2024/2025. Durante la serata, Armando Sammartino ha ufficialmente ceduto il testimone al nuovo presidente Daniele Cerimele. La cerimonia, profondamente simbolica per tutti i rotariani, è stata ricca di emozioni e significato.

Armando Sammartino, presidente uscente, ha condiviso con i presenti un bilancio dell’anno appena trascorso, sottolineando i numerosi services realizzati e ringraziando i soci per il loro impegno e dedizione. Sammartino ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante il suo mandato, evidenziando come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi del club.

Daniele Cerimele, accogliendo il "martelletto", ha espresso la sua determinazione nel portare avanti la missione del Rotary. “La magia del Rotary” è il motto scelto dalla presidente del Rotary International, Stephanie Urchick, per l’anno rotariano 2024/2025, un tema che Cerimele ha spiegato come simbolo di trasformazione e di impatto positivo nella comunità affermando: "La magia risiede nella nostra capacità di trasformare le sfide in opportunità e di creare cambiamenti positivi che perdurano nel tempo."

Il momento clou della serata è stato, senza dubbio, il passaggio del testimone al nuovo presidente. A Daniele Cerimele vanno le più sincere congratulazioni per l'importante incarico ricevuto. Alla cerimonia e' stata invitata Franca Tancredi Prefetta di Isernia la quale ha accolto l'invito per il suo stretto legame con la cittadina agnonese.

La comunità del Rotary Club Agnone - Distretto 2090 è fiduciosa che, sotto la sua guida, il club continuerà a prosperare e a realizzare significative iniziative benefiche.

Un augurio speciale va anche a tutti i componenti del nuovo direttivo, i quali, con impegno e dedizione, contribuiranno certamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il nuovo anno rotariano.