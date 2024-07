Cambio al vertice della Scuola Allievi agenti della Polizia di Stato "G. Rivera" di Campobasso

Da oggi, il Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Dante PANATTA ha assunto la Direzione della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "G. Rivera" di Campobasso in sostituzione del Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giovanni NUNZIATA, trasferito presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato.

Entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 2001, il Dott. Panatta ha precedentemente svolto servizio nelle sedi di Napoli, Roma, Firenze, Ferrara, Reggio Emilia e Campobasso, dove ha diretto ultimamente una articolazione del Servizio Centrale di Protezione avente competenza interregionale.

Sannita, originario di Benevento, 49 anni, è laureato in "Giurisprudenza" ed in "Scienze delle Pubbliche Amministrazioni" e durante il suo percorso professionale ha conseguito ulteriori titoli di accademici tra cui i Master di II livello in "Scienze della sicurezza", "Criminologia e Diritto Penale", "Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del Pubblico Funzionario", "Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale".

Il Dott. Panatta è abilitato all'esercizio della professione forense ed è titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso gli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato.

È inoltre autore di diversi articoli scientifici vertenti su materie specialistiche afferenti la pubblica sicurezza, editi da riviste specializzate.

Ha recentemente frequentato il 39° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell'Interno, conseguendo il prestigioso titolo "S.F.P".

Sinceri auguri giungono dal Questore di Campobasso Cristiano Tatarelli per il prestigioso ed impegnativo incarico.