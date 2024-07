Primo consiglio comunale della nuova amministrazione a Pescopennataro. Ufficializzate le cariche dell’organo esecutivo e consiliare

Pescopennataro: Sabato 29 luglio pomeriggio si è tenuto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione, e sono state ufficializzate le cariche dell’organo esecutivo e consiliare.

La nuova giunta comunale si compone del sindaco Pompilio Sciulli, che la presiede, del vicesindaco Daniele Antenucci e dell’assessore Nino Ciampaglia; i restanti cinque membri del nostro gruppo (Luca De Lucia, Antonio Di Stefano, Vincenzo Freda, Antonio Paglione, Fernanda Santilli) vanno a ricoprire le cariche di consigliere comunale e completano l’organo collegiale assieme ai tre consiglieri di minoranza, a cui facciamo un sincero augurio di buon lavoro.



Da oggi il gruppo “Pesco nel Cuore” rappresenta istituzionalmente tutta la cittadinanza e ne sarà responsabile per i prossimi anni.



"Chi ha assistito alla seduta consiliare avrà ben compreso che ciò che più ci sta a cuore, ancor prima dell’impegno amministrativo, è riportare nella nostra amata Pesco un clima di serenità, fiducia, collaborazione, dialogo e confronto.

Una piccola comunità come la nostra ha bisogno di persone con vero senso di appartenenza, che si impegnino concretamente nel raggiungere obiettivi realizzabili e allo stesso tempo ambiziosi, guardando al futuro e non al passato, senza rabbia nè rancore. Noi per primi.

La nostra macchina governativa si sta già muovendo nella più totale trasparenza e correttezza; il consiglio comunale sarà per noi un momento dove discutere del bene del Paese nel pieno rispetto di ogni componente, e del ruolo per lui scelto dal libero voto dei cittadini.

L’insediamento di una nuova Amministrazione è un momento da celebrare, e siamo felici che voi cittadini abbiate partecipato numerosi alla nostra festa; ci teniamo nuovamente a ringraziarvi, unitamente agli amici pescolani non presenti.

Il Cammino è appena iniziato e noi, senza indugio, siamo pronti a percorrerlo!"

Questo quanto dichiarato dal Sindaco Pompilio Sciulli