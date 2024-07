Cercasi i Devils di Campobasso per entrare nella Storia del Rock

Maurizio Maiotti è un editore di Milano che sta pubblicando in più volumi una Storia del Rock italiano, in particolare dei gruppi musicali degli anni d’oro (sessante e settanta). Dagli “Euro Universal” ha saputo dell’esistenza del complesso dei “Devils” di Campobasso. Però, nonostante alcune ricerche, non è ancora riuscito a rintracciare qualcuno che possa metterlo in contatto con almeno uno dei suoi componenti, come, ad esempio, Arturo Troilo oppure Giuseppe De Vivo, Ernesto D’Agostino, Mario Colitti, Rosario Pace, Goffredo Gioia, Traiano De Socio, Paolo Amorosi, Salvatore Reatini, Carlo Ferrante, Giovanni Perfetto, Gino Zarrilli Pietro Armanetti, Angelo Struzzulino e Mario Pedata.

Chiunque possa fornire notizie e contatti è pregato di rivolgersi a Maurizio Mariotti al n. 349-2268370 (pure whatsapp) oppure via email al seguente indirizzo: encilcopediacomplessi@gmail.com; ma anche al n. 334-7727454 degli Euro Universal.