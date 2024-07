Elezioni Francia, proiezioni: sinistra avanti con 180-215 seggi e Le Pen terza con 120-150

Proiezioni sorprendenti dopo il secondo turno delle elezioni legislative 2024 in Francia . Il Nuovo Fronte Popolare (NFP) avrebbe tra 180 e 215 seggi secondo la proiezione Ifop per Tf1, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen si fermerebbe a 120-150 e la maggioranza presidenziale Ensemble a 150-180. Secondo le proiezioni Elab, NFP primo con 175-205 seggi, Ensemble a 150-175, RN terzo con 115-150.

Il presidente Emmanuel Macron invita alla "prudenza" dopo l primi risultati delle elezioni legislative. Secondo quanto dichiarato dal suo entourage all'Afp, citato dai media locali, le cifre uscite dalle urne non rispondono alla domanda su "chi governerà". Nella serata di domenica 7 luglio non ci sarà una dichiarazione del presidente, come ha indicato l'Eliseo. Secondo quanto comunicato dal palazzo presidenziale, Macron aspetterà la "composizione" della nuova Assemblea nazionale "per prendere le decisioni necessarie".

Il portavoce del Rassemblement National (Rn), Sebastien Chenu, si è detto "deluso" dai risultati del secondo turno delle elezioni legislative, sottolineando che - a suo parere - la Francia "è sprofondata nel pantano" a causa di "alleanze innaturali". "Saremo un'autentica forza di opposizione, i macronisti hanno finito per eleggere il Nuovo Fronte Popolare", ha aggiunto commentando il terzo posto della forza politica guidata da Bardella e Le Pen.

Fonte_ https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/elezioni-francia-alle-17-affluenza-quasi-al-60_4CRzJomRj0fR8fi3hdI1FE