Sistema di video-allarme antirapina. Protocollo d’Intesa tra la Prefettura, Confcommercio, AS.C.E. Confesercenti Provinciale di Campobasso.

È stato firmato oggi, 11 luglio 2024, dal Prefetto Michela Lattarulo e dai Presidenti di Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Molise, Angelo Angiolilli, e dell’AS.E.C. Confesercenti Provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente, il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del “Protocollo Quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina”.

Presenti alla sottoscrizione i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, insieme ai sindaci di Campobasso, di Termoli e di Campomarino (quest’ultimi due in video collegamento).

L’intesa, che discende dal Protocollo quadro sottoscritto a livello nazionale tra il Ministero dell’Interno, Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti Nazionale, mira a garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza, grazie all’installazione, presso gli esercizi commerciali, di sistemi di video-allarme, collegati con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri.

Tale interconnettività consente, in caso di rapina all’interno dei locali, l’allertamento delle forze dell’ordine e la trasmissione in tempo reale, alle sale operative, delle immagini riprese dalle telecamere, assicurando il tempestivo intervento a tutela delle vittime del reato.

Determinante, ai fini della concreta efficacia del protocollo, l’impegno delle Associazioni firmatarie alla massima informazione e diffusione dell’iniziativa, al fine di promuove la più ampia partecipazione al sistema da parte degli esercenti.

L’atto pattizio costituisce un ulteriore importante passo verso il rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza di questo territorio.

Campobasso, 11 luglio 2024