Campobasso: Annunciata la Nuova Giunta Comunale di Marialuisa Forte

La sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte ha comunicato al Consiglio comunale i componenti della Giunta che sarà a 7. Il vice sindaco (oltre che assessore), come da accordi con il Cantiere Civico di Pino Ruta stipulati prima del turno di ballottaggio, è Piero Colucci, candidato consigliere di Costruire Democrazia.

Gli altri componenti dell'esecutivo cittadino sono: Adele Fraracci, Angelo Marcheggiani per il Cantiere Civico; Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia per il Pd; Simone Cretella per il M5S e Domenico Maio per Alleanza Verdi e Sinistra.

Rispettata la percentuale del 40% soglia minima per la rappresentanza dei due sessi come stabilito dalla legge numero 56 del 2014. Nei prossimi giorni arriveranno i decreti di nomina con le relative deleghe assegnate.

Al posto dei consiglieri nominati assessori subentrano: Stefano Ramundo e Giovanna Viola per il Pd; Vincenzo De Iasio e De Iasio e Antonella Trivisonno per il Cantiere civico; Antonio Vinciguerra per il M5S e Liberio Lopriore per Alleanza Verdi e Sinistra.

Intanto, i consiglieri, tra cui i subentrati a quelli nominati assessori hanno dichiarato alla presidenza del Consiglio la loro appartenenza ai gruppi, a partire da Madonna e Varra nel gruppo consiliare "Campobasso Viva" in appoggio alla maggioranza consiliare con Madonna capogruppo. Oltre al Pd, gruppo più numeroso che non ha scelto il proprio capogruppo, gli altri gruppi costituiti sono: Costruire Democrazia con il capogruppo Iafigliola; il M5S con Luca Praitano; Confederazione Civica con Stefano Lombardi; Pino Ruta con Unica Terra Molise e Bartolomeo Terzano con Alleanza Verdi e Sinistra e partito Socialista.