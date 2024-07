Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al fabbisogno formativo delle Professioni Sanitarie per l'Anno Accademico 2024-2025

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2024-2025, proposto dal Ministero della Salute. La pianificazione è basata sulla previsione di domanda e offerta a livello regionale e nazionale, assicurando un'adeguata distribuzione di professionisti nel settore sanitario.

Di seguito la ripartizione relativa al Molise:

Medici chirurghi: 279

279 Veterinari: 30

30 Odontoiatri: 31

Per l'area infermieristica ed ostetrica:

Infermieri: 127

127 Ostetriche/Ostetrici: 9

9 Infermieri pediatrici con formazione di base: 2

2 Figure professionali con formazione magistrale: 25

Nel documento sono inoltre ripartiti i posti per l'area della riabilitazione, per quella tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale e per quella della prevenzione, garantendo una copertura completa delle diverse necessità professionali nel settore sanitario.