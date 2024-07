Colonia felina sulla via Panoramica ad Agnone: tra amore per i gatti e sporcizia, servono regole a tutela della salute

Agnone-Numerosi gatti popolano la zona lungo la via Panoramica, nutriti da volontari. Tuttavia, l'assenza di regole certe e di un vero controllo da parte delle istituzioni sta creando problemi di sporcizia e degrado, con il rischio di pericoli per la salute pubblica. Ed e' altresì necessaria l'educazione dei cittadini al corretto comportamento verso i gatti. I volontari molto apprezzabili non devono e non possono contribuire al degrado ambientale lasciando la zona stracolma di rifiuti e cibo abbandonato.

Indispensabile da parte delle istituzioni anche il controllo affinche' le regole vengano rispettate. È fondamentale censire i gatti, vaccinarli, sverminarli e sterilizzarli per evitare il proliferare incontrollato e la diffusione di malattie. Ed e' utile fornire la zona di supporti stabili dove i volontari possono depositare cibo e acqua per gli animali e strumenti adatti alla successiva pulizia.

La sterilizzazione, in particolare, è un'operazione fondamentale per il controllo della popolazione felina e per prevenire il randagismo. Inoltre, una gestione corretta prevede la pulizia regolare dell'area e la fornitura di cibo e acqua adeguati.

L'amore per i gatti non può prescindere dalla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Le istituzioni locali sono chiamate ad agire con tempestività per regolamentare la colonia felina garantendo il benessere degli animali e la sicurezza dei cittadini.





Solo con un impegno congiunto da parte delle istituzioni, dei volontari e dei cittadini si potrà trovare una soluzione sostenibile che tuteli il benessere dei felini e l'ambiente circostante.