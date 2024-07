Trasporti: I Pendolari Molisani dicono basta ai disagi quotidiani. Castrataro: Richiesto incontro urgente con Presidente Roberti per soluzioni immediate

Isernia, 16 Luglio 2024 - La pazienza dei pendolari molisani è ormai al limite. Ancora una volta, si susseguono disagi per chi viaggia quotidianamente in treno da e verso Roma e Napoli. Treni soppressi, corse cancellate, autobus sostitutivi introvabili e ritardi cronici: una situazione insostenibile che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni.

Il Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha scritto al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, chiedendo un incontro urgente per discutere i disagi e trovare soluzioni concrete a lungo termine.

"Non è più accettabile questo continuo stillicidio di disagi per i pendolari molisani", afferma Castrataro. "Soppressioni di corse ingiustificate, mancanza di alternative adeguate e ritardi inaccettabili: tutto questo sta creando un enorme disagio a chi, ogni giorno, si affida al treno per recarsi a lavoro, a studiare o per motivi di salute".

Le soppressioni di corse ferroviarie da e verso Roma e Napoli, giustificate con la necessità di risparmio, appaiono come una scelta miope e priva di senso. "Non si può risparmiare sulla mobilità dei cittadini", tuona Castrataro. "I trasporti sono un diritto fondamentale e devono essere garantiti in modo efficiente e puntuale. La Regione deve fare di più per tutelare i pendolari molisani e garantire loro un servizio adeguato".

Il Sindaco di Isernia chiede al Presidente Roberti di convocare un incontro urgente con tutti gli attori coinvolti per fare chiarezza sulla situazione e definire un piano d'azione concreto per risolvere i problemi. "Non possiamo più aspettare", conclude Castrataro. "I pendolari molisani hanno il diritto di viaggiare in modo sicuro, confortevole e puntuale. La Regione deve assumersi le proprie responsabilità e intervenire immediatamente".

La mobilità è un tema cruciale per il Molise. Garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della regione. I pendolari molisani non possono essere cittadini di serie B. La Regione deve investire nel miglioramento dei trasporti e garantire a tutti il diritto alla mobilità.