Parchi giochi di Agnone: Bambini penalizzati da giochi rotti e spazi non curati, l'appello delle famiglie all'amministrazione comunale

I bambini di Agnone sono costretti a giocare in parchi giochi in condizioni di degrado, con giochi rotti, assenza di vegetazione e siepi non curate. La situazione è particolarmente critica nello spazio dedicato ai più piccoli nei pressi del chioschetto in pieno centro, dove le altalene sono rotte, i cavallucci pericolanti e la siepe che circonda lo spazio non è stata tagliata.

In queste giornate con temperature elevate, portare i bambini all'aria aperta nelle ore più fresche sarebbe essenziale per il loro benessere psico-fisico. Ma le condizioni dei parchi giochi rendono impossibile farlo in sicurezza. I parchi giochi, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini, favorendo la socializzazione, l'attività fisica e la creazione di nuove amicizie.

Le famiglie chiedono all'amministrazione comunale e al sindaco Saia di intervenire al più presto per contrastare il degrado e rendere finalmente fruibili i parchi giochi. I bambini sono un bene prezioso per il futuro del paese e meritano di poter giocare in spazi sicuri e curati.

Cosa chiedono le famiglie:

Riparazione o sostituzione dei giochi rotti

Cura e pulizia degli spazi verdi

Potenziamento della manutenzione ordinaria

L'appello:

"I nostri bambini sono il futuro di Agnone. Meritano di poter giocare in spazi sicuri e curati. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire al più presto per contrastare il degrado dei parchi giochi."