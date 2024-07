Agnone, Saia: Basta inciviltÃ ! Il sindaco annuncia fototrappole e sensibilizza sul rispetto del decoro urbano

Sdegno del primo cittadino per l'abbandono di rifiuti e il danneggiamento dei giochi nei parchi. "Atti di inciviltà pura" che deturpano il borgo e offendono il senso di comunità. Multe e fototrappole in arrivo, ma il sindaco punta soprattutto a sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e sul futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli. "La raccolta differenziata è porta a porta, non c'è scusa per non fare la propria parte." Un invito al senso civico e a prendersi cura dei beni comuni per la cittadina di Agnone più bella e vivibile per tutti.

Leggi dichiarazione Sindaco Saia:

Vi sembra normale quello che vedete nelle foto? Questi sono atti di inciviltà pura che fanno male ad Agnone! Voglio ricordare a chiunque sia il responsabile di questi scempi che l’abbandono di rifiuti è reato. Non possiamo tollerare eventi del genere, per questo stiamo per installare delle fototrappole che consentiranno di individuare facilmente gli autori di questi atti.

Ma il discorso va oltre la pena pecuniaria. È una questione morale. Quale futuro intendiamo lasciare ai nostri figli se non pratichiamo uno stile di vita sostenibile? Tra l’altro la raccolta differenziata ad Agnone viene effettuata porta a porta, non è richiesto nessuno sforzo particolare ai cittadini nel conferire i rifiuti. Vi invito a riflettere su questo punto e a rispettare le regole.