'Where am I now?', Russell Crowe e la sua foto in Abruzzo

Russell Crowe in Abruzzo, affascinato dal monte Velino: l'attore scatta una foto delle cime e la posta sui social, scrivendo il suo consueto "Where am I now?", cioè "Dove mi trovo ora?".

"Una vetrina internazionale incredibile", commenta il presidente del Parco naturale regionale Sirente Velino, Francesco D'Amore.

Russell Crowe, in queste settimane in Italia nella veste di musicista per le numerose tappe del tour con la band The Gentlemen Barbers - che sta girando l'intera penisola - ha attraversato anche l'Abruzzo, passando per la Marsica.

Da lì ha scattato la foto che ha postato su X, per lasciare indizi social sui suoi spostamenti, incuriosendo e appassionando i suoi fan.

L'attore non ha mai nascosto il suo legame con l'Italia, tanto che nella recente data del tour ad Ascoli Piceno, parlando in italiano, ha urlato di appartenere "a queste terre", riferendosi proprio alla città marchigiana, da dove, in passato, partì uno dei suoi antenati.

"In moltissimi hanno riconosciuto il profilo del monte Velino - sottolinea D'Amore - nello scatto pubblicato qualche giorno fa dall'attore neozelandese. Il Parco Sirente Velino la aspetta, caro Russell, per una passeggiata sul Monte Velino, passando per il Rifugio Sebastiani. Nella foto pubblicata si staglia il Monte Velino, che ha catturato l'attenzione di Russell Crowe e di tutte le migliaia di persone che, in poco tempo, hanno interagito con l'immagine. Una vetrina prestigiosa per il Parco Sirente Velino, finito insieme ad altre località e scorci del Centro Italia, in questi giorni, sul profilo social di uno degli attori più celebri del panorama cinematografico internazionale: amatissimo in Italia dopo lo straordinario successo del film Premio Oscar Il Gladiatore, di Ridley Scott".