Aida Romagnuolo nominata Consigliere del Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano.

Con suo decreto numero 184, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato la nomina di Aida Romagnuolo come suo Consigliere per le aree interne e montane. Nel corso del suo mandato, Romagnuolo metterà a disposizione la sua esperienza e competenza per questo importante ruolo e lavorerà, a stretto contatto anche con l'ufficio stampa e gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro su tutto il territorio nazionale.

La sua attività, sarà principalmente incentrata sui settori delle aree interne e montane e, nel Molise, si attiverà per rilanciare il Parco archeologico di Sepino con annesse le aree di Pietrabbondante, Larino ed altri e valorizzare ulteriormente i musei presenti nel territorio, con l'obiettivo di sviluppare progetti e strategie mirate alla valorizzazione di queste zone e del Molise tutto

. Una nomina importante e di prestigio, quella della Romagnuolo, che porta lustro a tutto il territorio regionale e che sicuramente consentirà al Molise di avere un ruolo apicale a Roma. E' anche un riconoscimento professionale e personale ad Aida Romagnuolo che, sicuramente, conoscendo il suo grande dinamismo e amore per il Molise, riuscirà a creare una rete istituzionale di grande valore.