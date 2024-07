Mucillagine nell'Adriatico: Raccolta Urgente e Evento di Sensibilizzazione

InnovationSea lancia interventi di raccolta Mucillagine nel Mar Adriatico e organizza evento di sensibilizzazione Termoli, [19.07.2024] –

La proliferazione della mucillagine nel Mar Adriatico sta causando gravi problemi sia al turismo che alla salute pubblica. La mucillagine, una sostanza gelatinosa prodotta da alghe e cianobatteri, compromette la qualità delle acque balneari, rendendole meno attraenti per i turisti e potenzialmente pericolose per la salute delle persone. Questo fenomeno può causare irritazioni cutanee, problemi respiratori e infezioni, oltre a provocare una notevole perdita economica per le località turistiche.

In risposta a questa emergenza, InnovationSea, la startup molisana specializzata nella raccolta di rifiuti marini attraverso l'utilizzo di droni, ROV e flotte di proprietà, annuncia una serie di interventi urgenti per la raccolta della mucillagine nel Mar Adriatico. Secondo Domenico Guidotti, CEO di InnovationSea, "La proliferazione della mucillagine rappresenta una minaccia seria non solo per l'ambiente marino, ma anche per l'economia turistica delle nostre coste. La nostra tecnologia avanzata ci permette di intervenire rapidamente ed efficacemente, garantendo che le spiagge rimangano pulite e sicure per i turisti." Come effettuiamo la raccolta con l'utilizzo di ROV, Droni e Flotte di Raccolta InnovationSea utilizza una combinazione di tecnologie avanzate per affrontare il problema della mucillagine: 1. Droni Aerei: ○ I droni aerei sorvolano le aree marine colpite, mappando la distribuzione della mucillagine e identificando le zone di maggiore concentrazione

Questa sorveglianza aerea ci consente di pianificare interventi mirati e tempestivi. 2. ROV (veicolo subacqueo telecomandato): ○ I ROV vengono impiegati per raccogliere la mucillagine direttamente dal fondale marino. Equipaggiati con bracci meccanici e sistemi di aspirazione, i ROV possono operare a diverse profondità, garantendo una pulizia accurata e approfondita. 3. Flotte di Raccolta: ○ Le nostre flotte di imbarcazioni specializzate sono dotate di attrezzature per la raccolta superficiale della mucillagine.

Queste imbarcazioni lavorano in sinergia con i droni e i ROV per raccogliere grandi quantità di mucillagine in tempi rapidi. Risultati dell'intervento Negli ultimi giorni, InnovationSea ha intensificato le operazioni lungo tutta la costa adriatica, rispondendo alle richieste degli enti locali preposti alla gestione delle emergenze ambientali. "Siamo l'unica azienda nell'Adriatico specializzata in interventi di questo tipo," continua Guidotti. "Le nostre flotte, equipaggiate con droni e ROV, sono state progettate specificamente per affrontare situazioni critiche come queste. Stiamo lavorando incessantemente per minimizzare l'impatto della mucillagine sulle attività turistiche e sulla salute delle persone. Finora, siamo riusciti a raccogliere fino a 7 tonnellate di mucillagine in una settimana, dimostrando l'efficacia della nostra tecnologia." Le operazioni di InnovationSea includono la raccolta massiva della mucillagine, che viene poi smaltita in modo sicuro e sostenibile. Guidotti sottolinea l'importanza di agire tempestivamente: "La nostra priorità è proteggere l'ambiente marino e assicurare che le attività turistiche possano proseguire senza interruzioni. Invitiamo tutte le autorità locali e gli enti preposti a collaborare con noi per affrontare questa emergenza."

Evento di Sensibilizzazione 27 Luglio alle ore 9.30, Porto di Termoli, Molo Nord Est. Per affrontare con urgenza questo problema, il 27 Luglio alle ore 9.3o, l’InnovationSea organizzerà un evento speciale di sensibilizzazione. L'evento è aperto agli enti locali, ai privati e alle testate giornalistiche. Sarà un'opportunità per discutere le soluzioni immediate e a lungo termine per la gestione della mucillagine, e per mostrare le tecnologie e le strategie che stiamo implementando. "Questo è un problema che necessita di una risoluzione immediata," afferma Guidotti. "Invitiamo tutti gli interessati a partecipare e a collaborare per proteggere i nostri mari e garantire un'estate sicura e piacevole per tutti." Per effettuare una raccolta di pronto intervento vai su [www.innovationsea.com] e contattatta direttamente il nostro team.