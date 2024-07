Rinnovato il contratto nazionale della panificazione. Porrone: un nuovo capitolo per 125mila lavoratori

Lo scorso 18 luglio, a Roma, Fiesa Assopanificatori Confesercenti ed i sindacati dei lavoratori FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto nazionale della panificazione, comparto che ha più di 125mila lavoratori. "Abbiamo sostenuto fin dai primi incontri, maggiori tutele per gli addetti alla panificazione, nonché per i datori di lavoro - ha dichiarato Mario Porrone, Presidente nazionale di Assopanificatori - la nostra Confederazione non lascerà nulla al caso e fin da subito è già operativa per il miglioramento significativo del Settore della Panificazione". Fiesa Assopanificatori Confesercenti ribadisce che c'è bisogno di uno schema contrattuale certo, di una regola o di una metodologia da seguire, per centrare gli obiettivi strategici dell'accordo sottoscritto. "I rinnovati rapporti con i sindacati confederali dei lavoratori e il nuovo stile nell'approccio relazionale - ha detto Ermanno Anselmi, Direttore nazionale di Fiesa Confesercenti - migliorano le condizioni generali del comparto della Panificazione e confermano che la storia della Confederazione e quella personale del gruppo rinnovato dirigente è determinante nei rapporti, non solo istituzionali".

Il rinnovato Contratto della Panificazione non è un semplice insieme di norme; conferma, altresì, che delle regole si ha necessità, ma queste non devono diventare più importanti delle persone, perché il rischio sarebbe di far coincidere la vita lavorativa con una mera obbedienza. "La nostra vita è sempre più importante di un mero contesto per seguire delle regole - ha dichiarato Daniele Erasmi, Presidente nazionale di Fiesa Confesercenti - ma le regole ci aiutano a vivere con saggezza e lungimiranza".

Con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale, per Fiesa Assopanificatori Confesercenti si è aperto un nuovo capitolo operativo.

"Non lasciamoci vincere dagli schemi e dai percorsi a ostacoli - ha concluso il Presidente Porrone - La nostra azione associativa è più grande di tutto questo, soprattutto se riempita da contenuti e progetti tendenti al miglioramento effettivo del mondo della Panificazione".